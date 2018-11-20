İnşaat Teknolojisi Nedir? Bu Alandaki Yazılımlar Nelerdir?

Enka
Systems Genel Müdür Yardımcısı Tolga Şentürk, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
İnşaat teknolojisine yazılım perspektifinden bakıldığından öneminin küçümsenmeyecek ölçüde olduğunun altını çizen Şentürk, şunları kaydetti: "Yazılımın en önemli katkısı ise iş takibi denilebilir. İnşaat sektöründen bugün çok farklı yazılımlar kullanılmaktadır. Bunlardan birkaçını sıralayacak olursak; doküman yönetim sistemleri, ekipman yönetim sistemleri, taşeron yönetimi, proje yönetimi, muhasebe ve ERP sistemleri..."