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İnşaat temeli su doldu, polis öğrenciler için nöbet tuttu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle inşaatın temeli suyla doldu.

03.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:29 İnşaat temeli su doldu, polis öğrenciler için nöbet tuttu

 

'nın ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle inşaatın temeli suyla doldu. Çevreye güvenlik şeridi çeken polis, yakındaki okula giden öğrencilerin suya düşmemesi için nöbet tuttu. 

Adana'da, geçen hafta etkili olan şiddetli yağmurda, Yüreğir'in Girne Bulvarı'nda bulunan inşaatın 10 metre derinliğindeki temeli, suyla doldu. İlçe sakinleri, suya düşme tehlikesi nedeniyle polisi arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, su dolu inşaat temeli çevresine güvenlik şeridi çekti. Yakındaki okula giden öğrencilerin suya düşmemesi için de polisin inşaat temeli kenarında nöbet tuttuğu görüldü. Öğrenciler, su dolu noktaya yaklaştığında, uzaktan yürümeleri için uyarıldı. Suyun, belediye ekiplerince boşaltılacağı öğrenildi.



Yüreğir, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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