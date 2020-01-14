İnşaat ve Konut Konferansı Türk inşaat sektörünü bir araya getirdi

TÜRK inşaat ve gayrimenkül sektörünün buluştuğu İnşaat ve Konut Konferansı'nın 8'incisi, yoğun katılımla gerçekleşti. Düzenlendiği ilk yıldan bu yana yüzlerce firmayı ağırlayan konferansa bu yıl da yüzlerce firma katıldı.

İnşaat sektöründe firmaların buluştuğu Eventuum'un düzenlediği İnşaat ve Konut Konferansı'nın bu yıl sekizincisi gerçekleşti. Samsung İklimlendirme Çözümleri Platin Sponsorluğu'nda Sheraton Grand Hotel'de gerçekleşen konferansa yüzlerce firma katıldı.

"KONUT ÜRETİCİLERİNİN REKABETİ FARKLI BİR BOYUTA TAŞINACAK"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım konferansta yaptığı açılış konuşmasında, "Oldukça zorlu ama bir o kadar öğretici bir yılı geride bıraktık. Öncelikle 2019'da yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Sektörün kendi muhasebesini yapması gerektiği ve eline kolunu sallayarak konut yapım işine girmemesi gerektiği; sadece ve sadece konut üretiminin, bu işe gönül vermiş uzman firmalarca yapılması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Ülkemizin ve sektörümüzün yaşadığı bu zorlu süreçte, konut yapım işini sadece 'KAR' olarak görenler elimine olurken, 'AR' olarak görenler ise deneyim ve birikimleri sayesinde ayakta kaldı. Eğer 2019'u yaşamamış olsaydık, sektöre sonradan giren 'kar' amaçlı firmaların yarattığı bu sorun kangrene dönüşecek ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktı. Diğer taraftan hasılat paylaşımı ve kat karşılığı şeklindeki konut yapım sisteminin sorgulanması gerektiği, kar-zarar ortaklığının bu iki yöntemin yerine kullanılmasının daha verimli olacağı görüldü. Bakanlığın ve ilgili kurumların da devreye girmesi ile sektörde açılan bu yaraya neşter atıldı. Artık herkes konut üretimi yapamayacağı gibi, yapılacak projeler de kitabına uygun bir şekilde inşa edilecek. Özetle, 2020'de daha sağlıklı bir konut yapım süreci yaşayacağız. Buna ek olarak bu yıl zedelenen tüketici güveninin onarılmasıyla, artık kabul edilebilir fiyatlarda yeni projeler devreye girecek. 2020'de önemli bir değişim ise konut üreticilerinin rekabetini farklı bir boyuta taşıyacak. Konutun ana hammaddesi olan arsayı gerçek değerinden temin eden üreticilerin, kalite rekabetine sahne olan bir döneme giriyoruz. Rekabet, hammaddeyi-arsayı yüksek fiyattan almak için yapılan kıyasıya pazarlıkta değil; hammaddeyi-arsayı en iyi şekilde ve kalitede projelendirip, uygun şartlarda pazarlamak, satış sonrasında en iyi hizmeti vermek şeklinde olacak. Buna karşın konut fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olacak. 2019'da ertelenen veya rafa kaldırılan projeler, yüzde 50'leri aşan maliyet artışlarına bağlı olarak daha yüksek fiyattan arz edilecektir. Ancak bu fiyat artışı tedrici olarak tüketiciye yansıyacaktır. Sektördeki faaliyetlerini 'ar' olarak benimsemiş üreticiler, tüketicinin alım gücüne uygun olarak kademeli fiyat artışı ve ödeme planları hazırlayarak arz talep dengesini sağlayacaktır. Sonuç olarak 2020'de toplam konut satışlarının 1,2 milyon adedi aşmasını bekliyoruz. Bu satışların en az 50 bin adedinin de yabancılara satılacağı yönünde öngörümüz bulunuyor" şeklinde konuştu.

"PAZAR LİDERİ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Samsung Electronics Türkiye İklimlendirme Çözümleri Kıdemli Müdürü Okan Tutcu ise konferansta Samsung'un iklimlendirme çözümleri yatırımlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Tutcu konuşmasında şunları aktardı: "Samsung Electronics olarak ürettiğimiz inovatif ürünlerle elektronik sektöründe hızla büyümeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada birçok alanda pazar lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı yenilikleri son yirmi yıldır iklimlendirme alanında da yapmaya başladık. Örneğin tasarımıyla ön plana çıkan IF Design ödüllü 360 Kaset Klimayı sektörle tanıştırdık. Kare ve dikdörtgen tasarımdaki kaset klimalardaki kanatçıkları da kaldırarak ortama 360 derece hava üfleyen bir cihaz geliştirmiş olduk. Bu cihaz homojen bir şekilde havayı 9,5 m çapında tavana paralel olarak gönderip, aynı yağmurlama sistemi gibi, soğuk havanın aşağı doğru çökmesini sağlıyor. Tek modülde minimum alanda maksimum kapasiteyi veren 30 HP gücündeki Heat Pump VRF dış ünitemiz, metrekare fiyatlarının çok değerli olduğu projelerde alanı en efektif şekilde kullanmamızı sağlayarak bizi rekabette farklı bir noktaya taşıdı. Son olarak da Wind-Free teknolojisini geliştirdik. Wind-Free teknolojisi hava hızını 0,15 m/s'nin altına düşürerek ASHREA standartlarına göre hava hareketi olmadan ortamın serin tutulmasını sağlıyor. Samsung Electronics yüzde 70'i Güney Kore dışında bulunan 320 binden fazla çalışanıyla, yüzde 90'ını dünyanın birçok yerinde bulunan kendi fabrikalarında yaptığı üretimle, çalışanlarının yüzde 25'inin görev aldığı Ar-Ge'ye günde yaptığı 40 milyon dolarlık yatırımıyla bu noktaya sağlam adımlarla ulaştı."

"KUR VE FAİZ ETKİLERİ GİDEREK NORMALLEŞİYOR"

Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, konferansta yaptığı açıklamada "Ülkemize baktığımızda ise 2019 sonu itibariyle kur ve faizin etkilerinin giderek daha normalleştiği görülmektedir. Bu sürece bağlı olarak enflasyon, cari açık gibi makroekonomik değişkenlerde de iyileşme eğilimi sürmektedir. Büyüme trendinin yeniden yükselişe geçmesi 2020'de bu eğilimin daha da güçlenerek gayrimenkul sektörüne yaratacağı pozitif etkiyle sektörü de olumlu olarak etkilemesi beklenmelidir. Merkez Bankası tarafından da hayata geçirilmekte olan politikalarla düşen faizlerinin devlet bankalarının desteğiyle konut faizlerini önce 0.99 sonrasında da 0.79 oranına çekmesi hem konut almak isteyenler hem de üreticiler açısından piyasaya hareket getirmiş oldu" dedi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DEVRİM YAŞANIYOR"

Konferansta sektörü değerlendiren Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, son 20 yılda sektörde devrim yaşandığını ifade etti. Sektör Temsilcilerinin yurt içinde ve yurt dışında çok başarılı projelere imza attığını belirten Çetinsaya, "Bugün, inşaat sektörü ülkemiz ve dünya geneline yayılan bir kaliteyi yakalamış durumda. Yurt dışında Türk müteahhitler adına oluşturulan güçlü bir algı var. Bunun yanında yabancı yatırımcıların da ülkemizdeki gayrimenkullere ciddi anlamda ilgisi bulunuyor. Dev projelere imza atan sektörümüz, son 10 yıldaki hızlı büyüme dönemini yurt içinde iki yıldır yatay görünüme bıraksa da uzun vadede elde edilen veriler sektörün güvenilir ve güçlü olduğunu göstermektedir. Biz sektör temsilcileri ile alıcıların 2020'de en önemli dinamiklerinin; makul arsa maliyetleri, düşük faiz oranları, uzun vadede yüzde 1'in altında seyreden konut kredi faizleri ile dalgasız kur olacağını söyleyebiliriz. Hedefimiz, sektörün güçlü yanlarının korunarak kırılgan-zayıf yanlarının geliştirilmesi olmalıdır. Yine oluşabilecek tehdit ve kriz ortamlarına karşı stratejik hamleler yaparak negatif algıyı fırsatlara çevirmeliyiz" diye konuştu.

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da konuşmasında; gayrimenkul pazarını canlandıracak finansa erişim için alternatif bir model olan FuzulEv, faizsiz, peşinatsız, kredisiz ev almaya olanak sağlayan FPK modelinden anlattı. Ayrıca bu sektörün 2020 yılında daha da büyüyeceğini ve göz önünde olacağını söyleyen Akbal, sektörün regülasyon çalışmaları ile ilgili heyecanlı ve istekli olduklarını sözlerine ekledi.

"MÜŞTERİ PORTFÖYÜMÜZÜ ARTTIRACAĞIZ"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Yabancıya konut satışında Türkiye'nin cazibesinin arttığını ve Nevita olarak bu sektörü kurumsallaştıracak hem sektöre hem şirket olarak Nevita'ya katma değerde bulunacak adımlar attıklarını" söyledi. Akbal, Türkiye'nin yaşanan gelişmelerle dünyanın dört bir yanından yatırım için cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Müşteri portföyünde İran, Rusya, Irak, Afganistan, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Mısır, Çin gibi Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri bulunduğunu ifade eden Akbal; yakalanan bu ivmeyi arttıracak adımlar atacaklarına vurgu yaptı.

24 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Aziz Yeniay ise konuşmasında sektörel değerlendirmelerinin yanında inşaat teknolojilerinde yeni bir kompozit ürününe dikkat çekti.

"FAİZLERİN DÜŞÜŞÜ OLUMLU YANSIDI"

Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, yaptığı konuşmasında fazilerin düşüşünün sektöre olumlu yansıdığını belirterek "Faizlerin düşüşünün olumlu yansıması olarak, konut piyasasının ülke ekonomisindeki payının artması ile konut talebinin gelirden pozitif etkilendiğini belirtti. Kişi başına düşen milli gelir, kentleşme hızı, faiz oranları ile konut talebi arasında pozitif ilişki bulunduğunu belirtti. Öte yandan yüksek enflasyon ve yüksek kurun tetiklediği maliyet artışı ile konut sektörüne yatırımda olan inşaat firmalarının, konuta düşük taleple birlikte kıskacın içine girdiğini ve konut fiyatarında artış yapılamazken birde yüksek maliyetlerle baş etmek zorunda kalarak zorlandığını ve bu dengelenme sürecinin hızlandığını ifade etti.

"MEKANİK TESİSATIN KALİTESİ, YAŞAMIN VE ÜRETİMİN KALİTESİDİR"

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Biner, konferansta yaptığı konuşmada, mekanik ve elektrik uygulamalarının sürdürülebilir yapılarda konfor, iç hava kalitesi, enerji ve su tüketimi, yaşam boyu yatırım maliyeti, akustik ve estetik gibi çok önemli parametrelere olan katkısını vurgulayarak, yakın gelecekte daha da gelişecek olan BIM, sanal gerçeklik, laser tarama, isteğe bağlı mühendislik yazılımları ve nesnelerin interneti gibi yükselen teknolojileri kullanarak prefabrik ve modüler uygulamalara doğru evrileceğini, ancak hiçbir zaman "Mekanik tesisatın kalitesi, yaşamın ve üretimin kalitesidir" gerçeğinin değişmeyeceğini vurguladı.

İTÜ Deprem Betonarme Yapılar Öğretim Üyesi ve Deprem Mühendisliği Programı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Beyza Taşkın, Yapısal Riskler ve Deprem Hasarları konusunda bilimsel gerçeklerden bahsetti.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, Geleceğin Değerlerinde Bütünleşik Tasarımın Rolü konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

"SEKTÖRÜ BİLGİYLE DONATMALIYIZ"

Konferansta konuşma gerçekleştiren Gayrimenkul için Strateji Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, "Gayrimenkul sektörü, eski ve dijital olmayan sistemlerle yönetilemeyecek kadar devasa bir sektördür. Böylesi büyük paraların döndüğü sektörü bilgiyle donatmalıyız. Gayrimenkul pazarına sunulan ilanlardan satış sonrasına kadar tüm sürecin tanımlı ve kayıt altında olması gerekiyor. Gerek kurumsal gayrimenkul yatırımcılarını gerek bireysel yatırımcıyı sigortalayarak korumalıyız. Gayrimenkulde devasa bir servet birikimi oluşmuş vaziyette. Tıkanan mekanizmaları açmak için öz kaynağın, öz sermayenin, kısaca bu servet stok kaynaklarını ekonomiye katmak zorunluluktur. Bugün aynı taşınmaza 10 farklı fiyat öngören veri karmaşası; güven ortamını, hem içeride hem dışarıda sarsmaktadır. Bu durum gayrimenkul sermaye birikiminin el değiştirmesini, ihraç olmasını engellemektedir. Satıcı da olsanız, alıcı da olsanız aynı taşınmaz için farklı farklı değerler görüyorsunuz. Bu sizin duraksamanıza ve 'Aldatılıyor muyum?' hissi yaşamanıza neden olmaktadır" açıklamasında bulundu.

Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Ekşi, Gayrimenkul ve İnşaat Sektöründeki Sorun, Çözüm ve Beklentiler konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

"İŞ KAZALARINI AZALTMAK İÇİN TÜRKLERE GÜVENİYORUZ"

Safety Respect Global CEO'su Per Ramberger, Türkiye'de iş kazalarına bağlı ölüm rakamı 1950 civarı iken, İsveç'te bu rakam sadece yedi kişi ve bu rakamın sıfır olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani hedefleri sıfır ölüm. Bizim ülkemiz için henüz ütopik rakamlar fakat bunun nasıl yapılacağını biliyoruz. Özellikle yüksekte çalışma konusunda eğitmeye, yönlendirmeye ve iş kazalarına bağlı ölümleri azaltma konusunda Türk insanına inanıyor ve güveniyor bu sorunu ülke olarak çözebilmemiz için kayıtsız şartsız destek veriyoruz" diye konuştu.

"TÜM İHTİYAÇLAR TEK NOKTADAN KARŞILANACAK"

EAE Teknoloji Satış Müdürü Barış Çoban, "Akıllı Ev Sistemleri" konulu konuşmasında; "EAE KNX akıllı ev çözümleri ile 7'den 70'e tu¨m aile bireyleri rahatlıkla aydınlatma, ısıtma-sogˆutma, perde/panjur gibi cihazları yo¨netebilir, hırsız alarmını devreye alabilir, kameraları izleyebilir, gelen misafirler ile interkom go¨ru¨s¸mesi yapabilir. Ayrıca ihtiyacınız olan taksi, vale hizmeti veya SPA rezervasyonu gibi ihtiyac¸larınızı kolayca kars¸ılayabilirsiniz. Evinizde konforu yas¸amanıza yardımcı olan akıllı ev sistemleri, tu¨m ihtiyac¸larınızı tek bir noktadan kars¸ılamayı hedefleyerek tasarlandı" dedi.