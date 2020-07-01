İnşaata çıkan şahsı polis ikna etti

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde intihar etmek için inşaatın 7. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti.

İnşaata çıkan şahsı polis ikna etti
01.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:05
Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde intihar etmek için inşaatın 7. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi 2184. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın 7. katının penceresinde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri alırken, polis ekipleri de isminin Ümit S. olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için inşaata çıktı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun uğraşlar sonucu Ümit S.'yi ikna etmeyi başaran polis ekipleri, şahsı aşağı indirdi. Ümit S., sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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