Haberler » Güncel » İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı - Haber

İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı

Bayburt'a 47 kilometre uzaklıkta Gümüşhane'nin Köse İlçesi Salyazı Köyü sınırları içerisinde inşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı.

08.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:15İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı
'a 47 kilometre uzaklıkta 'nin Köse İlçesi Köyü sınırları içerisinde inşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı.
Pistin asfaltlanma aşamasına geçildiği Gümüşhane Bayburt Havalimanında çalışmalar 150 kişilik ekip ve 100 araçla aralıksız devam ediyor. Tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının 2020 yılında hizmete alınması hedefleniyor.
İnşaatın en büyük aşamalarından birisinin daha tamamlandığını, sahada 2,5 milyon metre küp dolgu yapıldığını kaydeden AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, "Zemin sıkıştırma çalışmalarının sonuna gelindi. Daha sonra asfaltlama bölümüne geçilecek. Dolayısıyla 2020 inşaat sezonunun sonuna pist çalışmaları bitmiş olacak" dedi.
Havalimanının yapılması bölge halkını mutlu ederken Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden Ahmet Kartal, "Adanalıyım. Buradan memleketime gitmek için yaklaşık otobüsle 21 saat yol gidiyordum. Şimdi havalimanı tamamlandığında 1,5 - 2 saatte uçakla gideceğim. Daha rahat olur bizde mutlu oluruz" diye konuştu.
(İHA)

Gümüşhane, Salyazı, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43 Küçükçekmece'de konut ve okullar arasına hayvan rehabilitasyon merkezi yapımına tepki sürüyor - Haber
13:42 Yahşihan Belediyesi kar küreme aracı aldı - Haber
13:41 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 97'nci gününde - Haber
13:41 PENDİK'TE HIRSIZLARIN KAPIYI LEVYEYLE AÇMASI KAMERADA - Haber
13:37 Isparta'da 'Aramızda Engel Yok' yemeği - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:52:38