İnşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü

Bursa 'da, inşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi Ahmet Kaplan (56), hayatını kaybetti.Olay, saat 15.30 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi 307'nci Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında çalışan işçi Ahmet Kaplan dengesini kaybederek boşluğa düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaplan'ın öldüğü belirlendi. Kaplan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA