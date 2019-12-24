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İnşaatın 4'üncü katından düşen Nesil, ağır yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4'üncü katından düşen Nesil O. (14), ağır yaralandı.

24.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:08 İnşaatın 4'üncü katından düşen Nesil, ağır yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4'üncü katından düşen Nesil O. (14), ağır yaralandı. Nesil O.'nun kazara mı düştüğü, yoksa intihara mı kalkıştığı araştırılıyor.

Ereğli Orhanlar Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, inşaat halindeki binanın 4'üncü katına çıkan Nesil O., düştü. Nesil O.'yu yerde yatarken fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nesil O., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Nesil O.'nun tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, kız çocuğunun intihara mı kalkıştığını yoksa kazara mı düştüğünü araştırıyor.



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Kaynak: DHA

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