Haber, Son Dakika, Haberler

İnşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı

İnşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek, yoldan geçerken yardım etmek isteyen İsa Şahin'in tarafından kurtarıldı.

07.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:42
İnşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek, yoldan geçerken yardım etmek isteyen İsa Şahin'in tarafından kurtarıldı. Köpeği uzattığını ve sonra da okşayıp ayağından tutarak bulunduğu yerden kurtardığını belirten Şahin, "4 tane köpek besliyorum. Çevredekiler mahsur kalan köpeği kurtarmak için uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim ve köpeği kurtardım." dedi. Olay, Hamidiye Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde bir inşaatın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya kimliği belirlenemeyen 1 kişinin kovaladığı 2 köpek, inşaata girdi. Durumu fark eden işçilerde köpekleri dışarı kovaladı. Köpeklerden biri bina dışına çıkıp uzaklaşırken diğer 6'ncı katın balkonunun kenarı çıktı. Geri inememesi üzerine işçiler kurtarmak istedi, ancak köpeğin havlaması üzerine çevreden yardım istedi. Çevredekiler de itfaiye ekipleri haber vermeye hazırlandığı sırada yoldan geçen İsa Şahin, köpeğin kurtarılması için yardım edebileceğini söyledi. Köpeğin bulunduğu kata çıkan Şahin, ilk önce köpeğe ekmek uzattı, ardından da bir süre okşayıp, ayağından yakalayıp kurtardı. Şahin, köpeğin boynuna ip bağlayıp binadan dışarı çıkardıktan sonra doğaya bıraktı. 4 tane köpek beslediğini belirten Şahin, "4 tane köpek besliyorum. Çevredekiler mahsur kalan köpeği kurtarmak için uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim ve köpeği kurtardım." dedi. Mahsur köpeğe yardım etmek isteyenlerden Orhan Demirkol da, " 1 kişi köpekleri kovalıyordu ve köpekler inşaata çıktı. İşçilerde çıkarmak istedi. Bu sırada köpeklerden 1'i binanın dışına kaçtı diğeri de balkonun kenarına çıktı. Düşme tehlikesi vardı. O nedenle de itfaiye ekiplerine haber vermek istedik. O sırada yoldan geçen 1 kişi köpeği kurtardı." diye konuştu. İnşaatın 6’ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyşehir, İtfaiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Sağlık Bakanlığı, İngiltere’ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haberler
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Haberler
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Haberler››Güncel››İnşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:42: Darende'de Trafik Haftası etkinliği - Haber 21:37: Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott: Türkiye'den yollanan ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberler doğru değildir - Haber 21:37: Türkiye'den İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına yardım - Haber 21:32: Kongo Cumhuriyeti IMF'den 500 milyon dolarlık acil yardım istedi - Haber 21:32: İngiliz Büyükelçi Chilcott: "Türkiye'den (İngiltere'ye) yollanan ekipmanın kullanılamaz halde... - Haber 21:19: Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz - Haber 21:09: Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi - Haber 19:21: Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi - Haber 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber