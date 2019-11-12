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İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen Abdulvahap Kartal yaralandı.

12.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:16İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen Abdulvahap yaralandı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı köyünde meydana geldi. Ev inşaatının 2'nci katında çalışan Abdulvahap Kartal, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer inşaat işçilerinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kartal, Ataköy, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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