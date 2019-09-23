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İnşaatına yardım ettiği caminin avlusunda öldü

Antalya'da inşaat işlerine yardım etmek için gittiği camide fenalaşan 59 yaşındaki Nurettin Dilmen, hayatını kaybetti.

23.09.2019 20:46İnşaatına yardım ettiği caminin avlusunda öldü
Antalya'da inşaat işlerine yardım etmek için gittiği camide fenalaşan 59 yaşındaki Nurettin Dilmen, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası Nurettin Dilmen, cami ve bahçesindeki bazı inşaat işlerine yardımcı olmak için Dutlubahçe Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye gitti.
Buradaki çalışmalara yardımcı olan Dilmen, bir süre sonra fenalaştı. Çevresindekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dilmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan inceleme ve işlemlerin ardından Dilmen'in cenazesi morga kaldırıldı.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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