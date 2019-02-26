İnşaatlardan Demir Çalan İki Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yapılan operasyonda, inşaatlardan yüklü miktar demir çalan Ali Z. (29) ve Haydar Z'yi (25) gözaltına aldı.
Şüpheli şahıslar polis sorgusunda, ilçe merkezinde 2 ayrı inşaattan 650 kilogram bükülmüş inşaat demiri ile 120 adet 450 kilogram kalıp demiri çaldıklarını itiraf etti. Polis
ekipleri, toplam bin 100 kilogram çalıntı demir ele geçirdi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Pazarcık, Kahramanmaraş, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA