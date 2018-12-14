İnşaatta Gözaltına Alınan Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Denizli
'nin Çivril
ilçesinde inşaat halindeki binada uyuşturucu sattışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan bir inşaatta uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Mevsim şartlarından dolayı inşaat faaliyetinin olmadığı binaya operasyon düzenleyen ekipler, burada 5 kişiyi gözaltına aldı.
İnşaatta yapılan aramada, merdiven boşluğunda 21 paket esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli,Çivril
14 Aralık 2018 Cuma 12:26