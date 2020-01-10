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İnşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı

Babadağ ilçesindeki inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

10.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:20
ilçesindeki inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden inşaat alanında toprak göçmesi sonucu işçilerden Yaşar Şen (26), beline kadar toprağa gömüldü.
Şantiyedeki arkadaşlarının 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Göçme tehlikesinin olduğu inşaat alanında iş makinesi ile önlem alınırken, Şen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Şen, hastaneye kaldırıldı.
İnşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı

Babadağ, İşçi, Güncel

Kaynak: AA


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