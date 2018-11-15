15 Kasım 2018, 16:40

İnşaatın Bodrum Katında, Yarı Çıplak ve Pantolonu Ters Giymiş Erkek Cesedi Bulundu

Adana'da bir inşaatın bodrum katında, yarı çıplak ve pantolonu ters giymiş halde erkek cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin yaptığı çalışmadan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bir inşaatın bodrum katında yarı çıplak pantolonu ters giymiş halde bir erkek cesedi bulundu. 30-40 yaşlarındaki şahsın yarı çıplak ve vücudunun değişik yerlerinde izler olması polisi şüphelendirdi. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

YERDE ÇIPLAK HALDE YATAN BİRİNİ GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesindeki inşaatta çalışan bir kişi, bodrumun göründüğü yere baktığı sırada yarı çıplak halde yerde yatan birini gördü. Şahsa seslendi ancak ses vermeyince hemen polise haber verdi.

EKİPLER, HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen ekipler kapı kilitli olduğu için merdivenle indikleri yerde şahsı kontrol ettiklerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 30-40 yaşlarındaki şahsın yarı çıplak ve vücudunun değişik yerlerinde izler olması polisi şüphelendirdi.

NASIL ÖLDÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olay yerine gelerek konuyu araştırmaya başladı. Polis olay yerinde bütün detayları titizlikle inceleyerek şahsın nasıl öldüğünü tespit etmeye çalışıyor.

PANTOLONU TERS GİYMİŞ

Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi de belirlenemeyen şahsın düşme ihtimalini de değerlendiriyor. Ayrıca ölen şahsın pantolonu ters giymiş olması da şüphe uyandırdı. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışamadan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Seyhan,Adana
15 Kasım 2018 Perşembe 16:40



YORUMLAR (13)
BERFİN KARTANESİ: ÖLENİ GÖMSÜNLER
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BİNGÜL: Rabbim ölümün dahi hayırlısını versin insanların can güvenliği yok canımız rabbimize emanet rabbim kötülerden cümlemizi koru
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HOPPAAA: Samsun mu
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MİSAFİR: Bence yasak aşk vardı kocası bastı kaçarken giyemedi ve düştü bi anda okurken aklıma geldi o kadar çok pislik rezillik varki direk insanın aklına geliyo Allah rahmet eylesin
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YİNEMİ ADANA: Milyon kere yuh
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