İnşaatta yıkım çalışması sırasında beton blok düştü, 2 işçi yaralandı
İnşaatta yıkım çalışması sırasında beton blok düştü, 2 işçi yaralandı Üsküdar'da bir binada yapılan yıkım çalışmaları sırasında kopan beton blok iki işçinin üzerine düştü.
13.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:34
İnşaatta yıkım çalışması sırasında beton blok düştü, 2 işçi yaralandı
İSTANBUL - Üsküdar 'da bir binada yapılan yıkım çalışmaları sırasında kopan beton blok iki işçinin üzerine düştü. Bir işçi bloğun altında kalarak yaralanırken biri de ayağından yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Tazı Çıkmazı Sokakta bulunan bir inşaatta saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre inşaatta yıkım çalışmaları yapıldığı sırada kopan beton blok iki işçinin üzerine düştü. İşçilerden Sebahattin Dündar beton blok altında kalırken Bahattin Afşin ise ayağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçinin durumunun hafif olduğu öğrenildi.Olay hakkında konuşan Bahattin Afşin, "Çalışma yaparken göçtü. Bir arkadaş alta kaldı. Ben de kaldım ama çıktım. Ayağım kötü oldu biraz. Diğeri hastaneye kaldırıldı. Çok sıkıntısı yoktu galiba" dedi.
İSTANBUL - Üsküdar 'da bir binada yapılan yıkım çalışmaları sırasında kopan beton blok iki işçinin üzerine düştü. Bir işçi bloğun altında kalarak yaralanırken biri de ayağından yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Tazı Çıkmazı Sokakta bulunan bir inşaatta saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre inşaatta yıkım çalışmaları yapıldığı sırada kopan beton blok iki işçinin üzerine düştü. İşçilerden Sebahattin Dündar beton blok altında kalırken Bahattin Afşin ise ayağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçinin durumunun hafif olduğu öğrenildi.Olay hakkında konuşan Bahattin Afşin, "Çalışma yaparken göçtü. Bir arkadaş alta kaldı. Ben de kaldım ama çıktım. Ayağım kötü oldu biraz. Diğeri hastaneye kaldırıldı. Çok sıkıntısı yoktu galiba" dedi.
Kaynak: İHA
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