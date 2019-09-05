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İnşaatta yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sıva yaptıkları inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

05.09.2019 21:46 İnşaatta yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti
İzmir'in Seferihisar ilçesinde sıva yaptıkları inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Turabiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.A. (19) ve K.K. (27), 4 katlı binanın 2. katında sıva yaparken bellerine bağladıkları halat koptu. İşçiler, 3 metre yüksekten merdiven boşluğuna düştü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerden F.A. kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde, K.K. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Genç işçilerin bugün işe başladıkları öğrenildi.

Seferihisar, İzmir, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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