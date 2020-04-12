Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldüKONYA'da evinden uzaklaşan bedensel engelli 5 yaşındaki Baran Gül, yakındaki inşaatın asansör boşluğundan düşerek ağır yarnalandı.

12.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:51
İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü
KONYA'da evinden uzaklaşan bedensel engelli 5 yaşındaki Baran Gül, yakındaki inşaatın asansör boşluğundan düşerek ağır yarnalandı. 2 saat sonra yakınları tarafından bulunan talihsiz çocuk, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Hocan Cihan Tekke Caddesi'nde meydana geldi. Gül ailesi, çocukları bedensel engelli Baran'ın, evden dışarı çıktığını fark etti. Çevrede yaptıkları aramada çocuklarını bulamayan aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu arada arama çalışmasına devam eden Gül ailesi yakınları, Baran'ı 2 saat sonra evlerinin yakındaki inşaatta düştüğü içinde su bulunan asansör boşluğunda buldu. Düştüğü yerden çıkartılan Baran bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldi. Talihsiz çocuk, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Baran'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi. İnşaatın çevresinde yeterli güvenlik önlemi alınmadığını önü süren dedesi Mecid Gül, "Gelinimle birlikte polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulunduk. Sonra geri geldik. Bu inşaata hiç bekçi falan yok. Sonra bizim akrabalar girip inşaatta ararken, suyu görmüşler ve çocuğu bulmuşlar. Oradan çıkartıp ambulansa haber verdik. Ambulansla alıp götürdüler."dedi. İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Selçuklu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti
Haberler ›› Güncel ››İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:54: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden ayrıldığını açıkladı Açıklaması - Haber 21:54: Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı - Haber 21:48: Manisa'da yasağa uymayanlara 689 bin 850 lira ceza kesildi - Haber 21:48: İçişleri Bakanlığından "sokağa çıkma yasağı" açıklaması Açıklaması - Haber 21:47: Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı - Haber 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum - Haber 21:27: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti - Haber