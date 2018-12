16 Aralık 2018 Pazar 10:36



16 Aralık 2018 Pazar 10:36

İnşaattaki daralma Görükle 'ye uğramadı Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle bölgesi, inşaat sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen yatırım amaçlı gayrimenkul alışverişinin adresi olma özelliğini koruyorBURSA - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle bölgesi, inşaat sektöründeki durgunluğa rağmen parasını gayrimenkul yatırımı yaparak değerlendirmek isteyenlerin en fazla rağbet ettiği lokasyon olma özelliğini koruyor. TÜİK verilerine göre kasım ayında, İstanbul İzmir ve Antalya 'nın ardından, Türkiye genelinde en çok konutun satıldığı 5'inci şehir olan Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi satış istatistiğinde ilk sırada yer alıyor. Nilüfer ilçesine bağlı 64 mahalleden biri olan Görükle ise yatırımlık gayrimenkul alışverişinin adresi olma özelliğini, inşaat sektöründe son dönemde yaşanan daralmaya rağmen korumayı sürdürüyor. Uludağ Üniversitesi 'nin ana yerleşkesine yakınlığıyla dikkati çeken, ulaşım sorunu bulunmayan, huzurlu ve güvenli ortamıyla sadece üniversite öğrencilerinin değil ailelerin de yoğun şekilde tercih ettiği, bu sebeple nüfusunun giderek büyüdüğü Görükle'de, Türkiye genelinin tersine talepteki artış sebebiyle konut inşaatları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda uzun yıllardır yatırım amaçlı gayrimenkul alışverişinin merkezi konumunda bulunan Görükle, sosyoekonomik ve kültürel özelliklerinin yanı sıra sunduğu avantajlarla ekonomide son dönemde yaşanan durgunluğa karşın parasını gayrimenkul alarak değerlendirmek isteyenleri kendisine çekmeye devam ediyor. Bölgede inşaat sektöründeki maliyet ve fiyat artışlarına rağmen hala 150-160 bin lira bandında konut satın almak mümkünken, bu konutlar aylık bin liradan başlayan kira getirileriyle sahiplerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Görükle böylece, kullanacağı kredinin taksitlerini kira getirisiyle ödeyerek konut satın almak isteyenlerin 'doğru adresi' olma özelliğini koruyor. Bu durum, sadece son derece uygun şartlarla ev sahibi olmak isteyenlerin değil, sektörde durgunluk yaşanan son dönemlerde satış yapabilen inşaatçıların da yüzünü güldürüyor. Görükle'de uzun yıllardır yatırım değeri yüksek konutlar üreten Bursa Oruç İnşaat Genel Müdürü Mehmet Oruç , enflasyon ve kredi faizlerinde yaşanan artışın Türkiye genelinde inşaat sektörünü son derece olumsuz etkilediğini söyledi. Buna karşın sadece Bursa değil, Türkiye çapında yatırımlık gayrimenkul alışverişinin gözde merkezlerinden biri olan Görükle'de satışların devam ettiğini belirten Oruç, şöyle konuştu: "Görükle'de şu anda yapımı devam eden projeler, bu süreçten önce başladı. İnşaat maliyetleri düşük olduğu için daire fiyatları da ona göre uygun. Görükle bölgesi yatırımcıya kazandırmaya devam ediyor. Yatırım yapmak isteyenler için şu anki fiyatların kaçırılmaması gerekiyor. Görükle'de 175 bin lira ile 350 bin lira arasında değişen daireler var. Bunlar 1-2 yıl önceki fiyatlar. Şu an alınan bir daire faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı fazla görünüyor olabilir. Ancak ileride faiz oranlarının yeniden yapılandırılmasıyla kara geçilmiş olunacaktır. Şu an alınacak 250-300 bin liralık bir dairenin, inşaat malzemelerine gelen zamlardan dolayı yeni yapılacak binaların fiyatları yükselecek olmasından dolayı. 2019'un sonuna doğru fiyatı 450-500 bin lira olacaktır." Oruç, Görükle'nin ulaşım sorunu bulunmayan, gündelik yaşamda ihtiyaç duyulan her malzemeye kolaylıkla ulaşılabilen, özellikle Mudanya tarafından gelen deniz havasıyla dikkati çeken ferah ve nezih bir mahalle olduğuna işaret ederek, "Ayrıca Görükle 24 saat yaşayan bir bölgedir. Bursa'nın diğer bölgelerinde belli saatlerden sonra hayat dururken, Görükle bölgesinde marketinden sosyal yaşam alanlarına kadar her şeye ulaşılabilir olması en önemli özelliklerden biridir. Bizler de firma olarak yaptığımız projelerle vatandaşların ilk tercihi oluyoruz" diye konuştu. Mehmet Oruç, sunduğu avantajlarla yatırımlık konut satın almak isteyenlerin en fazla rağbet ettiği Görükle'de, firma olarak yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirdikleri 'Manzara180' adlı projenin de büyük talep gördüğüne işaret ederek, şöyle devam etti: "5 bin metrekare alan üzerine kurulmuş 4 bloktan oluşan 180 dairemiz, beyaz eşyasından yatak odasına, oturma odasından mutfağına kadar eşyalıdır. Dairelerimiz konsept olarak 2+1 65 metrekareden oluşmaktadır. Yapmış olduğumuz projelere, insanlar sadece kişisel eşyalarını alıp gelecektir. Geçmiş 5 yıla baktığımız zaman çok iyi avantajlarla insanları daire sahibi yaptık. Kullanılan kredileri kira gelirleriyle ödeyerek daire sahibi olundu. Bundan sonra da avantajlar katlanarak devam ediyor." Şirket olarak bölgede yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Oruç, firma olarak parasını gayrimenkul yatırımı yaparak değerlendirmek isteyenleri Görükle'nin her yönden avantajlı ortamına davet ettiklerinin altını çizerek, "Görükle'de ayrıca otel, öğrenciler için rezidans, düğün, davet alanı, kafeterya ve halı sahalardan oluşan bir kompleksimiz bulunmaktadır. Ayrıca yüzlerce daireyi kapsayan profesyonel mülk yönetimi hizmeti de veriyoruz. 99 odalı otelimiz, şehir dışından gelen iş adamlarından öğrenci yakınlarına, Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne gelen hasta yakınlarından turistlere kadar birçok kişiyi ağırlamaktadır" diye konuştu. Mehmet Oruç, enflasyonla mücadelenin öneminin farkında olduklarını ve bu konuda alınan kararları firma olarak desteklediklerini belirterek, "Bu kapsamda firma olarak biz de elimizi taşın altına koyduk ve enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10'luk bir indirim oranını tüm projelerimiz için uygulamaya koyduk" dedi.