İnşaattaki Geriye Gidiş 10. Ayını Geride Bıraktı

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) hazırladığı Hazır Beton Endeksi 2019 Şubat Ayı Raporu'nda bütün endekslerin eşik değerin altında olması; inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu ve inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu gösterdi. Güven Endeksi'nin en düşük endeks olması, sektörün uzun vadeli kalıcı tedbirler ile rayına girebileceğinin en net göstergesi oldu.

Hazır Beton Endeksi 2019 Şubat Ayı Raporu'na göre 3 Endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Bununla birlikte son 3 aydır faaliyetteki yavaşlamanın hızında düşüş görüldü. Hem beklenti hem de güven endeksinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla -%1'in üzerinde düşüş göstermesi, önümüzdeki dönemde faaliyette mevsimselliğin ötesinde bir artış beklenmemesi gerektiği sonucunu ortaya koydu.

"İnşaat sektörü, uzun vadeli kalıcı tedbirler ile rayına girebilecek"

Hazır Beton Endeksi 2019 Şubat Ayı Raporu'nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu ve sektörün uzun vadeli kalıcı tedbirler ile rayına girebileceğini söyledi.

İnşaat sektörü ile ilgili verileri değerlendiren Yavuz Işık, "2018 nisan ayından bu yana geride kalan 10 aylık süre zarfında inşaat sektörünü ve buna bağlı olarak inşaat sektörüne girdi veren imalat sanayilerini; zayıf iç talep, yüksek faiz ve ekonomik belirsizlik olumsuz olarak etkilemektedir. Son dönemde faizlerin gerilemesine rağmen konut satışlarındaki kan kaybı devam etmektedir. Türkiye genelinde konut satışları, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre -%24,8 oranında düşüş gösterirken, ipotekli konut satışlarında durum çok daha kötüdür. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre -%77,2 oranında azalış göstererek yalnızca 6.537 olmuştur. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı tek haneye (%9) gerilemiştir." dedi.

Kaynak: Bültenler