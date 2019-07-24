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İnşaattan düşen işçi bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, inşattan düşerek yaralanan işçi, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

24.07.2019 14:35
İnşaattan düşen işçi bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, inşattan düşerek yaralanan işçi, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kahta Siverek kara yolu üzerindeki bir inşaatta çalışan Ahmet Yılmaz (37), dengesini kaybederek, yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ı düştüğü yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yaralı işçi, sedyenin vince bağlanmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnşaattan düşen işçi bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı

Adıyaman, Siverek, Kahta, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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