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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır Bismil ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

28.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:40İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre Sanayi Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Şazil Meşe (43), 5. katta dengesini kaybederek, havalandırma boşluğuna düştü. Diğer işçiler düşen arkadaşlarını özel bir araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meşe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bismil, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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