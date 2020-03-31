İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Bursa'nın Gemlik ilçesinde kalıp çakarken inşattan düşen işçi hayatını kaybetti.
31.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:56
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
BURSA - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde kalıp çakarken inşattan düşen işçi hayatını kaybetti. Bir inşaatta çalışan Ahmet Kaplan (56), kalıp çaktığı esnada yere düştü. Dr. Ziya Kaya Mahallesinde Roda İmam Hatip Lisesi yanında yapımı devam eden inşaatın ikinci katından yola düşen Ahmet Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
BURSA - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde kalıp çakarken inşattan düşen işçi hayatını kaybetti. Bir inşaatta çalışan Ahmet Kaplan (56), kalıp çaktığı esnada yere düştü. Dr. Ziya Kaya Mahallesinde Roda İmam Hatip Lisesi yanında yapımı devam eden inşaatın ikinci katından yola düşen Ahmet Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler: Ahmet Kaplan, Gemlik, Bursa, İşçi, 3. Sayfa