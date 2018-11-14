İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

Sivas
'ta 4 katlı apartmanın 2. katından asansör boşluğuna düşen Afgan işçi yaralandı. Kümbet
Mahallesi Zübeyde Hanım
Caddesi'ndeki bir inşaata asansör kurulumu yapmak için giden Afganistan
uyruklu Kazem Rezaei (21), çalışırken dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü.
Rezaei'nin düştüğünü gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Rezaei'yi ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık tespit edilen Rezaei'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kümbet,Sivas,İşçi
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:17