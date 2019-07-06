06.07.2019 16:09
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İnşaattan düşen işçi yaralandı
Kaynak: DHA
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Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun Türkiye'de olduğu iddia edildi
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