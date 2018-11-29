İnşaattan Hırsızlığa 8 Gözaltı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:30



29 Kasım 2018 Perşembe 17:30

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 ayrı inşaattan hırsızlık yapan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 ayrı inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüphelileri yakaladı. Aralarında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 çocuğun da bulunduğu toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan 71 adet çelik inşaat kalıp panosu da sahiplerine teslim edildi.Şüphelilerden birisi hakkında 'suç eşyasını satın almak' suçundan işlem yapılırken, mahkemeye çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU