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İnşaattan hırsızlık iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

Sancaktepe'de bir inşaattan demir çaldıkları ileri sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

28.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:58İnşaattan hırsızlık iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı
'de bir inşaattan demir çaldıkları ileri sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kişinin, 1 ton inşaat demirini plakasız bir kamyonete yu¨kleyip çaldıklarını tespit etti.
Görüntülerden kamyonetin rengi ve modelini belirleyen ekipler, Veysel Karani Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları plakalı beyaz kamyonette inceleme yaptı.
Araçta bulunan C. E. (46) ve oğlu K. E. (19) hakkında yapılan sorgulamada şahısların hırsızlıktan kayıtlarının olduğunu belirledi.
Ekipler, kamyonete el koydu, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken K.E. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, Güncel

Kaynak: AA

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