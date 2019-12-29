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İnşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

29.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:34
'nin ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yakacak Mahallesi'ndeki bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinin yakınında şüphelilerin kullandığı değerlendirilen aracın lastiğinin patlaması sonucu çekici yardımıyla götürüldüğünü tespit etti.
Çekici sürücüsüyle görüşerek şüphelilerin gittiği oto lastik tamircisine ulaşan ekipler, burada hırsızlık şüphelilerinin kullandığı aracın plakasını belirledi.
Olayda kullanılan aracın 'daki bir oto kiralama firmasına ait olduğu ve B.B. tarafından kiralandığı belirlendi.
Darıca Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu şüpheliler B.B, C.K. ve B.K. ile çalıntı malzemeleri satın aldıkları öğrenilen Y.İ. ve İ.D. gözaltına alındı.
Ayrıca, inşaattan çalınan 6 güvenlik kamerası, 3 taş motoru ve 2 matkap ile kayıt cihazı, monitör, bilgisayar kasası ve klavye, şarjlı matkap şarj cihazı, planya, gönye kesme makinesi, profil kesme makinesi ve dekopaj ele geçirildi.
Y.İ. ve İ.D. "çalıntı eşyayı satın almak" suçundan işlem yapılmak üzere Darıca Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, hırsızlık zanlıları B.B, C.K. ve B.K. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
İnşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

Başiskele, Kocaeli, Darıca, Güncel

Kaynak: AA


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