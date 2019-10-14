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İnşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

AKSARAY'da inşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı.

14.10.2019 14:57İnşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

AKSARAY'da inşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 11 Ekim günü Paşacık Mahallesi 1653 Sokak'taki inşaatta meydana geldi. İnşaata girerek yaklaşık 10 bin lira değerinde kablo ve matkap malzemesi çalan Müslüm Akbıyık (25) ile Gökhan T. (36), çevredekiler tarafından fark edildi. 2 şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ikili gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Müslüm Akbıyık tutuklandı, Gökhan T. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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Kaynak: DHA

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