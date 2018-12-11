İnşaattan Malzeme Çalan Şüphelilerin Kaçış Anı Güvenlik Kamerasında

11 Aralık 2018 Salı 14:36



11 Aralık 2018 Salı 14:36

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yapan zanlıların kaçış anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Mustafa Paşa Mahallesi 707 Sokak'taki bir inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kullandıkları aracı tespit ederek takibe aldı.Ekipler, şüphelileri çalıntı malzemeleri satmaya çalıştıkları sırada gözaltına aldı.Şüphelilerden E.Y, 18 yaşından küçük olduğu için emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Emre D. ve kardeşi Uğur D. ise adliyeye sevk edildi.Emre D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise salıverildi.Kaçış anı güvenlik kamerasındaÖte yandan, şüphelilerin olay yerinden kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kayıtlarda, malzemeleri yükledikleri minibüsle inşaattan hızlıca çıkan zanlıların, önlerine geçmeye çalışan inşaat görevlisi Mustafa Şengezer'e çarpma anı yer alıyor.Şengezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de üç kez inşaattan hırsızlık yapıldığını, şüpheli bir durum görmeleri halinde komşularından kendisine haber vermelerini istediğini söyledi.Önceki sabah komşunun kendisini arayarak inşaata hırsızların girdiğini haber verdiğini anlatan Şengezer, "Evimden apar topar çıkıp geldim. Raylı kapıyı kırmışlar. Ben de çıkmalarını önlemek için arabayı kapının önüne bıraktım. Arabamdan çıkar çıkmaz oradan hızlı bir bir şekilde çıktılar, bana da vurup kaçıp gittiler." diye konuştu.Vücudunda ezikler oluştuğunu ve maddi kayba uğradığını dile getiren Şengezer, zararının karşılanmasını istediğini ifade etti.