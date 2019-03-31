İnşallah Güzel Bir Süreci Hep Birlikte Tamamlarız"

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İnşallah güzel, sıkıntısız, problemsiz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun." dedi.İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.Sözlerine bugün hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilekleriyle başlayan İmamoğlu, daha fazla üzücü olay duymaksızın sürecin tamamlanması temennisinde bulundu.Ekrem İmamoğlu, bunun bir yerel seçim olduğunu, günün sonunda da bir netice ortaya çıkacağını ifade ederek, üzücü olayları hiç kimsenin duymak istemediğini ve dileklerinin de bu yönde olduğunu aktardı.İstanbul genelinde güzel bir seçim ortamı olduğunu dile getiren İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu sürecin aynı şekilde devam etmesini ve sıkıntısız şekilde neticelenmesini diliyoruz. Tabii özellikle buradan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın bilgi almasını, İstanbul'da süreç içerisinde bilgilenmesini istiyoruz. Bu yönüyle özellikle ifade edersem ki başta İl Başkanlığımız olmak üzere vatandaşlarımızın da katılımıyla kontrol altında olan süreci zaman içerisinde yine gerekli duyduğumuz anda İl Başkanımız ve biz, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnşallah güzel, sıkıntısız, problemsiz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun.""Seçimi başka bir yerde takip edeceğiniz yönünde iddialar var?" şeklindeki soruya İmamoğlu, "Koordinasyon merkezindeyiz. Tabii ilgi duyduğumuz, kontrol edeceğimiz alanlar olabilir ama buradayız. İl başkanımızla yan yanayız. Omuz omuzayız. İnşallah sizi zaten süreçle ilgili bilgilendireceğiz." yanıtını verdi."Seçim sonucu ve oy, insan canından önemli değil"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul'da seçime katılımın oldukça yüksek olduğunu belirtti.Kaftancıoğlu, "İstanbul'da oy veren ve seçime katılan sandık başlarında görev yapan bütün görevlilerimize İstanbul özelinde seçimin oldukça sakin, huzurlu geçmesini sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da seçim, oy verme işlemi, huzurlu bir şekilde tamamladı ama memleketin kimi bölgelerinde birtakım ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucunun ve oyun bir insan canından daha önemli olmadığının altını çizerek, hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.İlerleyen saatlerde sandıklar açılmaya başladığında bilgi vereceklerini ifade eden Kaftancıoğlu, "İstanbul'da gayet sakin ve huzurlu bir şekilde yürüttüğümüz süreci sandıklar açılmaya başlandıktan sonra kontrollü bir şekilde bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.Bir gazetecinin sorusu üzerine Kaftancıoğlu, şu anda 120 görevlinin ilçelerden gelecek sonuçları toparlayacağını ve belirli aralıklarla basına bilgi vereceklerini belirterek, "Yine 39 ilçe başkanlığımızda kurulan sistemle görevlilerimiz sonucu girdiğinde buraya gelecek. Yine sizlere en doğru bilgiyi olabildiğince hızlı verebilme adına Büyükşehir adayımızın oylarını ayrıca okullardan alıp, bize ulaşmasını sağlayacak bir gönüllü ağımız, mekanizmamız da var. İlerleyen saatlerde de gelen bilgileri sizinle paylaşacağız." bilgisini verdi.