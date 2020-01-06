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İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi

Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan "inşallah" kelimesi Almanca sözlüğe girdi.

06.01.2020 00:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:20 İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi
Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan "inşallah" kelimesi Almanca sözlüğe girdi.
'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası "inschallah" olarak verildi.
Sözlükte kelimenin anlamı "Allah isterse" olarak yer aldı.
Kelimenin Arapça kökenli olduğu ve Müslümanlar arasında çok sık kullanıldığı vurgulandı.
İnşallah sözünün Duden'in yeni çıkaracağı basılı sözlükte yer alıp almayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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