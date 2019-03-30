Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "İnşallah yarın emeklerimizin karşılığını alacağız ve hep birlikte Alanya
'ya, Antalya
'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte ele ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, birlikte çalışacağız, Alanya ve Antalya'mızı ihya edeceğiz. Sizlere güveniyorum." dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP
'den Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel
ile seçim otobüsünde şehir turu yaptı.
Ardından MHP Seçim Koordinasyon Merkezi önünde halka seslenen Çavuşoğlu, şehir turunda Alanyalılardan büyük ilgi ve sevgi gördüklerini söyledi.
"Bu iş tamam. Adem Murat Yücel ile 5 yıl daha yola devam." diyen Çavuşoğlu, Alanya'yı işin ehline teslim edeceklerini bildirdi.
Adem Murat Yücel'in projelerinin hepsinin birbirinden muhteşem olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu projelerin Alanya'yı çok daha ileriye taşıyacağını ifade etti.
O yüzden Yücel'e tüm Alanya'dan bir kez daha destek istediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Yine Antalya'da da Menderes Türel
'e 5 yıllık hizmetleri için teşekkür edeceğiz ve haydi Menderes, Adem Murat Yücel ile el ele yola devam diyeceğiz, inşallah." şeklinde konuştu.
Alanyalıların vatanı, milletini çok sevdiğini, bayrak, devlet, millet ve vatan toprakları için şehit olmaya hazır olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Alanyalıların bugüne kadar hangi partiye oy verirse versin, bu seçimde "Zillet İttifakı" değil, Cumhur İttifakı diyeceğine inandığını söyledi.
Alanya'ya her gelişinde büyük heyecanı, coşkuyu ve sevgiyi gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bu süreçte bir şeyi çok iyi gözlemledim. Cumhur İttifakı'nı kuran iki partinin mensupları, AK Parti
ve MHP'nin tüm teşkilatları, kadınlarımız, AK gençlerimiz, Asenalarımız el ele, omuz omuza gece gündüz çalıştılar. Sadece teşkilatlarımız değil çalışan o kadar gönüllü insan gördüm ki Alanya-Antalya sevdalısı, kalbi Türkiye
aşkıyla çarpan tüm Alanyalı hemşehrilerimize, yol arkadaşlarımıza, ülkücü kardeşlerimize, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yarın emeklerimizin karşılığını alacağız ve hep birlikte Alanya'ya, Antalya'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte ele ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, birlikte çalışacağız, Alanya ve Antalya'mızı ihya edeceğiz. Sizlere güveniyorum. Menderes ve Yücel'i yarın sizlere emanet ediyorum."
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Kaynak: AA