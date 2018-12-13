13 Aralık 2018, 19:33
»»

"İnsan Eti Yemekten Bıktım" Deyip Sırtındaki Ceset Torbasıyla Polise Teslim Oldu

Güney Afrika'da yaşayan katil zanlısı, bir kadına ait organların bulunduğu torbayla polise teslim oldu. Nino Mbatha adlı katil zanlısı ifadesinde, "İnsan eti yemekten bıktım." dedi.

Güney Afrika'da, içinde 24 yaşındaki bir kadına ait bir bacak ve el bulunan torbayla polise gidip 'insan eti yemekten bıktım' diyen bir büyücü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

KORKUNÇ OLAYIN DAVASI GÖRÜLDÜ

KwaZulu-Natal eyaletinde, içinde 24 yaşındaki bir kadına ait bir bacak ve el bulunan torbayla polise teslim olan adam, ifadesinde "İnsan eti yemekten bıktım." dedi. Büyücü olduğu iddia edilen adam, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Başka bir büyücünün tavsiyesiyle kadının etlerini yediğini söyleyen adam, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Yargıç, 24 yaşındaki bir kadını etlerini yemek için öldürmekle suçlanan 33 yaşındaki büyücü Nino Mbatha'nın "en iğrenç suçu işlediğini" söyledi.

POLİSE TESLİM OLDU

Mahkeme kayıtlarına göre, olay geleneksel yöntemlerle şifa dağıttığını söyleyen adamın polise teslim olmasıyla ortaya çıktı. Polis, daha sonra Mbatha'nın gösterdiği evde Zanele Hlatshwayo adlı kadının cesedinin parçalarını buldu.

TECAVÜZ EDİP VAHŞİCE PARÇALADI

Polis, kadına önce tecavüz edildiği, sonra başının kesildiği ve iç organlarının boşaltıldığı belirledi.

BBC'nin haberine göre, Güney Afrika yasalarında yamyamlık suçuyla ilgili bir düzenleme bulunmuyor. Ancak cesetlerin parçalanması ve kişilerin tasarrufunda insan dokusu bulundurmaları yasak.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:33



YORUMLAR (14)
Bu, her haberi, din'e müslümanlı'ğa laik'li'ğe bağlayanlar çok komiksiniz. Konu, yamyam bir adam, siz ne kullanıyorsunuz ?
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
TUNCELİLİ ALİRIZA: ARKADAŞLAR..MURAT İSİMLİ YORUMCU..BİZİM MÜSLÜMAN OLMADIĞIMIZI SÖYLEYECEK KADAR..HADDİNİ AŞTI..BU KİŞİNİN YORUMLARINA ASLAA İTİBAR ETMEYİNİZ..ELHAMDULİLLAH BİZDE MÜSLÜMANIZ..HUZURSUZLUK ÇIKARMAK İSTEYEN MURAT GİBİ TİPLERE ASLAA İZİN VERMEYELİM ARKADAŞLAR.
Yayından Kaldır
5 6
Cevap yaz
  • MURAT : ARKADAŞLAR İTİBAR ETMEYİNİZ KONUDA SAPMA VARDIR DOĞRULARI YAZMAK İŞLERİNE GELMİYOR İSLAM DİNİMİZİ SAPTIRANLARA GIYBETÇİLERE MÜCADELEYE DEVAM. .
    Yayından Kaldır
    2 0
MÜHENDİS: of be iğrenç midem bulandı
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
BURSA 16: SEN KİMSİN..ÖNCE KİM OLDUĞUNU SÖYLE..DÜRBÜNLÜYÜ HERKES TANIYOR..ADAM DOGRULARI..ÇEKİNMEDEN SÖYLÜYOR..EN AZINDAN DÜRÜST BİR KiŞİDİR..TV,LERE ÇIKIP DİN DÜŞMANLIGI,,MEZHEP İNKARCILIGI YAPANLARA NEDEN SES ÇIKARMIYORSUNUZ...? SİZ GERÇEK MÜSLÜMAN OLSANIZ,,DOGRU KONUŞANLARA DESTEK OLURDUNUZ..YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİ SAHTE MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜLERE.ALLAHTAN UTANIN.
Yayından Kaldır
2 7
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın