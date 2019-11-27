Haberler » Güncel » İnsan figürü olduğunu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor - Haber

İnsan figürü olduğunu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor

Çorum'da yaşayan İsmet Balak üzerinde Meryem ana figürünün bulunduğu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor.

27.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:06İnsan figürü olduğunu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor
'da yaşayan İsmet Balak üzerinde ana figürünün bulunduğu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor.

Çorum'da, 1980'li yıllarda market işlettiği sırada fark ettiği yumurtayı kimselere vermeyen İsmet Balak, yumurtayı özel bir kutu da muhafaza ediyor.

1980 yıllarında bir gazetede "Harley Kuyruklu" yıldızına benzeyen bir yumurtaya 7 bin sterlin verildiğini diye bir makale okuduğunu dile getiren Balak, "Aradan zaman geçti 5 ay sonra marketim vardı. Arkadaşım bu yumurtayı getirerek üzerinde resim var dedi. Meryem anaya benzeyen bir figür olduğunu gördük. O tarihte yumurtanın fotoğrafını çektirdim. O günden bugüne kadar bu yumurtayı 40 senedir elimde muhafaza ediyorum. 70-80 gram gelen yumurta şuanda 20-23 gram civarında geliyor"

Elinde üzerinde 29 tane mühür bulunan bir de semaver bulunduğunu kaydeden Balak, "Elimde 1903 tarihli bir semaver var. Üzerinde 29 tane mühür bulunuyor. Hem semaver, hem yumurtayı saklıyorum. Yumurtayı isteyen oldu ama vermeyi düşünmedim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Sterlin, Meryem, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:19 Varank, komisyonda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı - Makam aracı diyaloğu
09:19 Çin'de doktora sonrası araştırmacıların sayısı 200 bin kişiyi geçti
09:18 MALTEPE'DE HAYVARSEVERLERİN TEPKİSİN ÇEKEN PİTBULL DEHŞET
09:18 Eskişehir'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
09:13 Vali Akın, "Kadına ve çocuğa şiddet tüm önlemlere karşı önlenememektedir"
09:02 İstifa sonrası ilk kez ekrana çıkan Ali Babacan, ekonomik krizin çıkmasını başkanlık sistemine bağladı
08:37 İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:22 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ağır suçlama: Bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor
08:14 Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer İstanbul'a geldi
07:26 Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 09:20:45