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"İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü" için başvurular başladı

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü gözetiminde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü için başvurular başladı.

12.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:06
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü gözetiminde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü için başvurular başladı.
Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına sunulan 'de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı sağlayan araştırma ödülü için 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşı olan genç bilim insanları veya genç sosyal bilimci kriterlerine uyan adaylar başvurabilecek.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü gözetiminde oluşturulan ödül için başvurular, 9 Mart 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Ödül, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek. Değerlendirmeler, hem projenin değeri, hem de adayın bilimsel yetkinliği göz önünde bulundurularak yapılacak.

Değerlendirmeler sonucu birinciliğe hak kazanan araştırma sahibine 30 bin lira ödül verilecek.
"İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü" başvuruları, Türkçe ve İngilizce yapılabilecek.

Koç Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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