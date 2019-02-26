İnsan Hakları Açısından 27. Yılında Hocalı Katliamı" Paneli

Türkiye Barolar Birliği
(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
, "Her 24 Nisan'da göstermelik bir çağdaşlık uğruna 'Hepimiz Ermeni'yiz' diyerek kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan, aslında işgal altındaki İstanbul
'un aydınımsılarının bir devamı olan malumlara inat, bugün 'Hepimiz Türk'üz' diyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye Barolar Birliği ve Azerbaycan Ankara
Büyükelçiliği iş birliğiyle TBB Avukat Özdemir Özok
Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından 27. Yılında Hocalı Katliamı" konulu panel düzenlendi.
Feyzioğlu, panelde yaptığı konuşmada, Ermeni Taşnak çetelerince acımasızca katledilen, insanlık dışı etnik temizlik kampanyasının masum kurbanları olan Hocalı şehitlerini anmak için toplandıklarını söyledi.
Hocalı'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren Feyzioğlu, şöyle konuştu:
"Türk olmaktan başka günahları olmayan, yaşlısı, genci, bebeği, erkeği ve kadınıyla 613 kişi, Taşnak çetelerinin etnik arındırma ve işgal planları doğrultusunda katledildi. Soykırımın sevk ve idaresinde doğrudan ya da dolaylı şekilde sorumluluk sahibi olanlardan bazıları, sonraki dönemlerde Ermenistan
Devleti'nin en üst mevkilerine kadar gelmiştir. Bu, işgal ve kıyımın münferit bir eylem değil Ermenistan'ın benimsediği bir devlet politikası olduğunu da göstermektedir."
Hocalı şehitlerinin unutulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Feyzioğlu, "Hocalı şehitleri, her şehit gibi ancak unutulurlarsa ölürler. Her 24 Nisan'da göstermelik bir çağdaşlık uğruna 'Hepimiz Ermeni'yiz' diyerek kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan, aslında işgal altındaki İstanbul'un aydınımsılarının bir devamı olan malumlara inat, bugün 'Hepimiz Türk'üz' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Feyzioğlu, topraklarının beşte biri, uluslararası hukuk ve insanlığın evrensel değerleri hiçe sayılarak işgal edilen Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ihlaline acilen son verilmesi gerektiğini de en etkili şekilde dile getireceklerini belirtti.
Olayların dünyanın gözü önünde gerçekleştiğine işaret eden Feyzioğlu, sorunun sulh yoluyla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi çabalarının da sonuç vermediğini kaydetti.
Feyzioğlu, Azerbaycan Barolar Birliği ile Nahçıvan
'da Hocalı Katliamı konusunda toplantı düzenlemek istediklerini de bildirdi.
Panele, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavid Abdullahzade, TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek
, TBB İnsan Hakları Merkez Üyesi, Azerbaycan 2018 Hareketi Türkiye Temsilcisi Saide Ekmen de katıldı.
Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA