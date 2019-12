Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Temel yasalarımızda yaptığımız değişikliklerle bireyi devletin önüne çektik. Birey haklarını önceledik. Bu konuda devrim niteliğinde çalışmalarımız oldu." dedi.

Adalet Bakanlığınca düzenlenen "Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı" Ankara Hakimevi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, tarih boyunca varlıklarını uzun süre sürdüren güçlü devletlerin, insan haklarına ve adalete önem verdiklerini vurguladı.

Türk milletinin tarih boyunca insan haklarını gözettiğini belirten Cirit, buna rağmen bugün kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik birçok olumsuz olayın yaşandığını söyledi.

Cirit, Türkiye'de son 20 yılda kanunlarda yapılan değişikliklere işaret ederek, "Temel yasalarımızda yaptığımız değişikliklerle bireyi devletin önüne çektik. Birey haklarını önceledik. Bu konuda devrim niteliğinde çalışmalarımız oldu." diye konuştu.

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde bir komisyon oluşturduklarını ifade eden Cirit, komisyonun faaliyetlerini yaklaşık 5 yıldır sürdürdüklerini ve çalışmaları kitaplaştırdıklarını kaydetti.

Cirit, yargının işleyişindeki bazı yapısal sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yapısal problemleri çözdüğümüz zaman hakim ve savcılara da yeterli eğitimi verdiğimiz zaman Türkiye daha iyi, daha adaletli bir ülke haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Adaletin etkili, şeffaf, hesap verebilir şekilde yönetimi konusunda tüm paydaşların sorumluluğu olduğuna işaret eden Cirit, toplantının adalet sisteminin iyileştirilmesine ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

"Her kurumun üzerine düşeni yerine getirmesi elzemdir"

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için sorunların giderilmesi ve hukuki reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, İnsan Hakları Eylem Planı'nın bilgi ve tecrübeler dikkate alınarak güncellenmesinin sadece yargı için değil ülke için de önem taşıdığını söyledi.

Danıştayın temel hak ve özgürlükler konusunda etkin bir yargılama ile idareye yol gösterdiğini anlatan Güngör, "Danıştay, insan hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2013'te kurduğu İnsan Hakları Komisyonu aracılığıyla hak ve ihlallerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Güngör, insan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yeni eylem planında, farklı bir vizyonla adalet hizmetinin daha ileriye taşınmasını sağlayacak somut ve uygulanabilir hedeflerin belirlenmesi, bunlara ulaşılabilmesi için takip edilecek etkili adımların ortaya konulması ve her kurumun bu hedefler doğrultusunda üzerine düşeni yerine getirmesi elzemdir. Yeni İnsan Hakları Eylem Planı'nın hedeflediğimiz verimli ve etkin bir yargı düzenine ulaşmamızı sağlayacak nitelikte ve hayırlı olmasını diliyorum."

"Adil yargılama hakkının uygulanması terör örgütlerini zarara uğratır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da şiddetten arınmış bir toplumda yaşamanın en temel insan hakkı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kadınların şiddetten korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Feyzioğlu, "Bu çerçevede Sayın Adalet Bakanımızla ortak çalışmanın içindeyiz. Devletin tüm kurumlarının el ele vereceği, sivil toplumla birlikte çözeceği bir sorunla karşı karşıyayız. Bizim bu sorunu birbirimizi suçlayarak değil, el ele vererek çözmemiz lazım. Bu çerçevede, Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile TBB olarak kapsamlı bir protokolü en kısa zamanda hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.

Feyzioğlu, kişisel verilerin korunması, mağdur hakları gibi yeni nesil insan haklarının da içselleştirilmesi gerektiğini belirterek, bu konularda da çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Terör örgütlerinin isteğinin her zaman için devletin ve yargının yapacağı yanlışlardan zaman kazanmak olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Terör örgütlerini en büyük zarar uğratacak ise devletin fertleri vasıtasıyla haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan, yanlışı doğrudan isabetli şekilde ayırmasıdır. Dolayısıyla adil yargılama hakkının uygulanması devletin ve vatandaşların menfaatinedir, terör örgütlerini de zarara uğratır." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ise toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalarını katılımcı yöntemle yürüttüklerini belirten Açıkgül, "Toplantı kapsamında konunun bütün paydaşlarını bir masanın etrafında toplayarak, eylem planına ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini alacağız. Yapılacak çalışmaların sonunda da taslağı oluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA