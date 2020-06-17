İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Eligül'ün aracına silahlı saldırı - İZMİR

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül'ün aracına silahlı saldırı düzenlendi.

17.06.2020 06:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 06:59
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül'ün aracına silahlı saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi 514 sokakta İHF Başkanı Eligül'ün park halindeki 35 TC 668 plakalı aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.
Saldırı nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eligül'ün saldırının ardından ifade vermek üzere emniyete gittiği öğrenildi. İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Eligül’ün aracına silahlı saldırı - İZMİR

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziemir, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Haber
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter’daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin’e intikal etti Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
HDP’nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Haberler››Güncel››İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Eligül'ün aracına silahlı saldırı - İZMİR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:25: GÜNDEM ÖZETİNE - Haber 06:05: Son dakika haberi... İZMİR'DE İHF BAŞKANI'NIN ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ - Haber 05:55: Son dakika haberi | İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Eligül'ün aracına silahlı saldırı - Haber 05:47: Oturma eylemi - Haber 05:35: Senegal'de devrilen baobab ağacının altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Haber 01:56: Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli - Haber 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber 17:05: Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim - Haberler 15:14: Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı - Haberler