İnsan Hakları Günü Balıkesir'de Kutlandı

11 Aralık 2018 Salı 12:57



11 Aralık 2018 Salı 12:57

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 70. yıl dönümü olan "10 Aralık İnsan Hakları Günü" Salih Tozan Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen programla kutlandı.10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin yayınlanmasında dolayı İnsan Hakları Günü kutlamaları Karesi Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi ve İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlandı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program daha sonra 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin konuşmayı Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir yaptı.İnsan haklarının, bütün insanların yalnızca insan olmalarından kaynaklanan, doğuştan sahip oldukları hakların tümü olduğunu ifade eden Kaymakam Demir, "Bu haklar tüm insanlık için ortak değerler ve gerçekleştirilmesi gereken ortak ideallerdir. Günümüzde insan hakları kavramı uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bugün uluslararası alanda bir ülkenin uygarlık seviyesi, o ülkenin bilim ya da teknoloji alanındaki başarıları kadar, insan haklarına gösterdiği saygıyla da ölçülmektedir. Çağımızda insan hakları kavramı hem kapsam hem de içerik açısından büyük bir gelişme göstermiştir"dedi."Haklının kuvvetli olduğu bir dünya hepimizin özlemi"Uygulama yönüyle dünyanın karnesinin zayıf olduğunu söyleyen Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, "İnsan haklarına ilişkin bunca sözleşme ve yasaya rağmen uluslararası sistem halen kan ve gözyaşını dindiremeyen, zalimin mazlumu ezdiği bir düzen olarak vahşi bir şekilde sürmektedir. Dün Bosna'daki zulme etnik ve dinsel gerekçelerle, politik mülahazalarla bilerek isteyerek müdahale etmeyen sözde gelişmiş dünya günümüz de geçmişte olduğu gibi aynı zihniyette demokrasi, özgürlük, insan hakları söylemlerinin arkasında nice zulümlere, kan ve gözyaşlarına sebep olmaya devam etmektedir. İşte Afganistan, Irak, Suriye ve açlıkla karşı karşıya olan 20 milyon Yemen. Kuvvetlinin haklı değil, haklının kuvvetli olduğu bir dünya hepimizin özlemidir" şeklinde ifade etti.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi maddelerinin de okunduğu programda daha sonra Balıkesir'de yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında yarışmaya giren öğrencilere Vali Ersin Yazıcı tarafından hediyeler verildi.Toplumda insan haklarının korunması ve güvence altına alınması konusunda insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak hazırlanan programa Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR