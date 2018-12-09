İnsan Hakları İçin Yoğun Bir Çaba İçerisindeyiz"

Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.
Pekmez, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, insanlık tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, insanların doğuştan var olan hakların tümünü kapsadığını belirtti.
Pekmez, Türkiye Cumhuriyeti
'nin, bu beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesi ve tüm dünyada egemen olması gayretlerine kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.
Valilik olarak da aynı anlayışla insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem verdiklerini belirten Pekmez, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz." ifadesini kullandı.
Adıyaman
09 Aralık 2018 Pazar 16:50