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İnsan Hakları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Anadolu Lisesinde, İnsan Hakları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

14.10.2019 11:11İnsan Hakları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
Malatya'nın Hekimhan İlçesi Anadolu Lisesinde, İnsan Hakları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

Hekimhan Anadolu Lisesi yöneticileri tarafından okul öğrencilerine İnsan Haklarıyla ilgili bilgilendirme toplantısında, İnsan Hakları ile ilgili yasal mevzuatlar da dile getirildi.

Soru cevap bölümünün de yer aldığı İnsan Hakları ile ilgili bilgilendirme eğitimine, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - MALATYA

Hekimhan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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