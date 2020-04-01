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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Kovid-19, Arakanlı mültecilerin hayatını tehdit ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, kamplardaki Arakanlı Müslümanların hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

01.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:16
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Kovid-19, Arakanlı mültecilerin hayatını tehdit ediyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, kamplardaki Arakanlı Müslümanların hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.
HRW tarafından yayımlanan raporda, aşırı kalabalık, hareket alanı kısıtlı ve temiz olmayan kamplardaki koşulların mültecileri Kovid-19'a karşı savunmasız bıraktığı kaydedildi.
Raporda, söz konusu kamplarda 40 kişinin aynı tuvaleti, 600 kişinin de aynı çeşmeyi kullandığı ve bu koşulların salgının yayılmasını kolaylaştırdığı vurgulandı.
Kampların aşırı kalabalık oluşunun, kişisel mesafeyi korumayı imkansız hale getirdiğine dikkat çekilen raporda, mültecilerin seyahat özgürlüklerinin kasti olarak kısıtlandığı belirtildi.
Raporda, yaklaşık 350 bin kişinin sağlık felaketinin eşiğinde olduğu uyarısında bulunularak, kamplarda Kovid-19 testi yapılmadığının altı çizildi.
Myanmar hükümetine kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yapılan raporda, kampdakilere kişisel mesafeyi koruyabilecekleri alanların tahsis edilmesi gerektiği kaydedildi.
Raporda görüşlerine yer verilen HRW Asya Direktörü Brad Adams da "Kamplardaki sağlık koşulları zaten felaket ve şimdi salgın nedeniyle kamplardakilerin hayatı tehlikede." ifadesini kullandı.
Ülke genelinde şimdiye kadar yaklaşık 300 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı açıklanırken, Myanmar yönetiminin Kovid-19'la mücadelesi ağır şekilde eleştiriliyor.
Myanmar Devlet Başkanlığı Sözcüsü Zaw Htay, yaşam şekli ve beslenme biçiminin ülkedeki insanları Kovid-19'dan koruduğunu öne sürmüştü.
Dünya Sağlık Örgütü, Myanmar sağlık sistemini, dünyadaki en yetersiz sağlık sistemlerinden biri olarak değerlendiriyor.
Myanmar'da 15 kişide Kovid-19'a rastlandığı ve virüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar, Güncel
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