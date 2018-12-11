İnsan Hakları Kurulundan Konferans

11 Aralık 2018 Salı 16:46



11 Aralık 2018 Salı 16:46

10 Aralık 1948'te yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yıldönümü nedeniyle İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı tarafından konferans düzenlendi.Karabük Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı ve Vali Yardımcısı Barboros Baran, insan hakları kurulu üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hüseyin Kurt tarafından "İnsan Hakları" konulu konferans sunumu ile sona erdi. - KARABÜK