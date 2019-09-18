İnsan hakları örgütlerinden Guterres'e Uygurların kampta tutulmasını kınaması çağrısı

BİRLEŞMİŞ İnsan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Müslüman Uygurların Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplarda tutulmasını kınaması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ve Dünya Uygur Konferansı tarafından Guterres'e gönderilen mektupta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kampların acilen kapatılması çağrısı yapıldı ve "dönemin en ivedi insan hakları meselelerinden birinin" üzerine gidilmesinin, çözüme önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Örgütler, Guterres'den "Pekin yönetiminin, bir milyonun üzerinde Uygur ve Müslüman'ın usulsüz gözaltında tutulmasının, terörle mücadele önlemi açısından gerekli olduğu hikayesine prim verecek herhangi bir eyleme" karşı ihtiyatlı olmasını ve doğrudan Uygurlu temsilcilerle görüşmesini istedi.

Mektupta "Sincan'da böylesi coşkulu anlatıyla kitlesel gözaltılara kamuoyunun sessiz kalması, kendileri ve aileleri için sürekli endişe duyan milyonlarca Uygur Türkü Müslüman'a terk edildikleri yönünde üzücü bir mesaj veriyor." ifadesi kullanıldı.

Çin'de Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son yıllarda eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Çin makamlarını, toplama kamplarını kapatmaya davet eden Bakanlık, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Uygur Türklerine dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz." demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Kaynak: AA