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İnsan hakları örgütlerinden, "Kovid-19 nedeniyle Arakanlıların kısıtlamalarının kaldırılması"...

İnsan hakları örgütleri, Bangladeş'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Arakanlı mültecilere uygulanan kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu.

02.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:40
İnsan hakları örgütlerinden,
İnsan hakları örgütleri, Bangladeş 'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Arakanlı mültecilere uygulanan kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu.
Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) de bulunduğu 50 örgüt, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'ya Kovid-19 nedeniyle Arakanlıların sığındığı Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan mültecilere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep eden ortak bir mektup gönderdi.
Mektupta, Kovid-19 salgını sırasında mültecilerin hareket alanının kısıtlanmasının, internet ve cep telefonu üzerindeki yasakların ağır sonuçları olabileceği uyarısında bulunuldu.
Salgının mültecilerle bölge halkını da etkileyebileceği belirtilen mektupta, "Mobil internet kısıtlamalarını kaldırmaya ve mülteci kampların çevresinde jiletli ve dikenli telli çit yapımını durdurmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.
Mektupta, Bangladeş tarafından mültecilere ait 12 binden fazla sim karta el konulduğu hatırlatılarak, "Kovid-19'un mülteciler, insani yardım görevlileri ve tüm Bangladeş halkı arasında yayılmasını yavaşlatmak için bilgiye erişim, bunun için de internet ve cep telefonu zaruridir." uyarısı yapıldı.
Bangladeş'in, ulusal ve uluslararası örgütlerle iş birliği içinde Kovid-19 önlemlerini Arakanlı mültecilere ulaştırması gerektiği vurgulanan mektupta şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Cep telefonu ve internete erişim olmadan yardım görevlileri ve diğer çalışanlar, sağlık bilgisi paylaşımını yüz yüze yapmak zorunda kalıyor. Bu da Kovid-19 riskiyle karşılaşılması ihtimalini ve salgının yayılma hızını artırıyor."
"İnternet, kötü niyetli kullanımın önüne geçmek için kısıtlı" iddiası
Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal, AA'ya verdiği demeçte, insan hakları örgütlerinin endişelerini görmezden geldi.
Kemal, kısıtlamaları savunarak, "İnternet erişim hala açık ama bazı grupların kötü niyetli kullanımının önüne geçmek için kısıtlı." dedi.
Kampların etrafına dikenli çit çekilmesini destekleyen Kemal, "Gizlice Myanmar'a giden bazı Arakanlılar, kaçakçılık işine girdi. Terörist gruplar da Arakanlıları kendi saflarına çekmeye çalışıyor." iddiasında bulundu.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bangladeş, Güncel
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