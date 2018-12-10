Türkiye Barolar Birliği
(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
, "Sistemden avukatı çıkarırsanız, vatandaşlık kavramını sadece bir nüfus cüzdanı belgesine indirirsiniz, anayasalarda yazılı olan pek süslü insan hakları cümleleri gökyüzünden avukatlar sayesinde yeryüzüne iner. Sistemden avukatı çıkarırsanız, hakim sadece hakim cübbesi giyen ama yalnızca egemen gücün dediğini yapan sıradan bir memura dönüşür, savcı da aynı şekilde." dedi.
Türkiye Barolar Birliği ile Avrupa
Konseyince, Avukat Özdemir Özok
Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Korunması" sempozyumu düzenlendi.
Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda hukukçunun da katıldığı sempozyumda konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, demokratik hukuk düzeninde suçlamanın karşısına savunmayla çıkılabileceğini, dolayısıyla avukatların demokratik hukuk düzeninin koruyucusu olduğunu söyledi.
Avukatların, kendilerine tanınmış hakları, "kişileri gerçek anlamda vatandaş yapmak için" kullanması gerektiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Sistemden avukatı çıkarırsanız vatandaşlık kavramını sadece bir nüfus cüzdanı belgesine indirirsiniz. Anayasalarda yazılı olan pek süslü insan hakları cümleleri gökyüzünden avukatlar sayesinde yeryüzüne iner. Sistemden avukatı çıkarırsanız, hakim, sadece hakim cübbesi giyen ama yalnızca egemen gücün dediğini yapan sıradan bir memura dönüşür, savcı da aynı şekilde. Demokrasilerde bilinen en üst makam vatandaşlık makamıdır, buna rağmen avukatlar fevkalade talihsiz saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu talihsizlikler her uyuşmazlığın iki tarafı olduğu için de yaşanmaktadır. Ancak silahların değil, sözlerin çarpışmasıyla hakikatin ışığı toplumu aydınlatabilir."
TBB Onur Ödülü
'ne Tahir Elçi
layık görüldü
Feyzioğlu, avukatlara yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Avukata yönelik tepki ve saldırıları sümen altı eden her polisi, savcıyı ve hakimi topluma şikayet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Barolar Birliğince, 10 Aralık
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Barosu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Başkanı Tahir Elçi'nin layık görüldüğünü kaydeden Feyzioğlu, "Aziz hatırası önünde saygı ve özlemle eğiliyorum, ebediyete irtihal etmiş tüm meslektaşlarımızı da rahmetle anıyorum." dedi.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politikası ve İş Birliği Dairesi Başkanı Mikhail Lobov ise insan haklarına hayatını adamış avukatların korunması adına düzenlenen sempozyumu çok değerli bulduğunu söyledi.
Lobov, tüm avukatların insan hakları savunucusu olarak görülmesi gerektiğine işaret etti.
Türkiye Barolar Birliği,Türkiye
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:38