İnsan Haklarına Uyumda Devletler Öncü Olmalı"

04 Aralık 2018 Salı 10:11



04 Aralık 2018 Salı 10:11

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde devletlerin insan hakları yükümlülüklerinin asgari düzeyde olduğunu belirterek, "Devletler bunları kendi ülkelerinde daha iyi standartlara çekebilirler." dedi.Arslan, TİHEK tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 6-7 Aralık'ta düzenlenecek "İnsan Hakları Zirvesi" öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.İnsan haklarının çok geniş bir alana hitap ettiğini belirten Arslan, zirvede "insan haklarına farklı yaklaşımlar", "modern anlamda kabul edilen teori ve pratiklerin sorgulanması", "insan hakları uygulamalarına ilişkin ülke örnekleri ve deneyimleri", "insan hakları güvenlik ve terör" ile "İslam ve insan hakları" konularının ele alınacağını söyledi.Arslan, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde devletlerin insan hakları yükümlülükleri asgari düzeydedir. Devletler bunları kendi ülkelerinde daha iyi standartlara çekebilirler. Biz medeniyetimizden kaynaklanan değerlerimizi bu insan hakları anlayışına dahil etmek istiyoruz. Bu konuda kendi medeniyetimizden de neler katabiliriz diye zirvede gündeme getireceğiz." diye konuştu."Devletler insan haklarına uyumda öncü olmalı"Devletlerin insan haklarına uyumda öncü olması gerektiğini aktaran Arslan, dünyadaki büyük kırılımların, savaşların ve göçlerin sebebinin devletlerin yapmış olduğu ihlaller ve çifte standartlardan kaynaklandığını ifade etti.Terör örgütlerini destekleyen devletlerin, insan haklarını ihlal ettiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:"Bazı devletler başka ülkelerde terör örgütleriyle gizli bir şekilde iş birliği yaparak insan haklarını ihlal ediyorlar. Değiştirmek istedikleri başka ülkelerin yönetimlerine yönelik yapılan darbe çalışmalarını destekleyerek, başarısız olduklarında da savaşlar çıkarmaya çalışıyorlar. Rakip devletleri zayıflatmak için farklı ülkeleri birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Tabii bunların tek mağduru da insanlardır."Öte yandan Filistin'den Malezya'ya, Togo'dan Cezayir'e, Maldivler'den, Bangladeş'e, İngiltere'den Avustralya'ya kadar 3 kıtadan, 16 ülkenin insan hakları uzmanlarının, üst düzey yetkililerin ve akademisyenlerin bir araya geleceği zirvede, TİHEK tarafından düzenlenen anne, baba ve yaşlı hakları ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.