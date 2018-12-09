İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek" Sempozyumu

Edirne
Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği, "İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek" adlı sempozyuma katıldı.
Dernek Başkanı Turan Şallı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun İstanbul
'da düzenlediği "İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek" adlı sempozyuma katıldıklarını, etkinliğin çok faydalı geçtiğini belirtti.
Kurumun uluslararası sempozyumunu değerli ve anlamlı bulduklarını aktaran Şallı, "Derneğimiz, kurumun istişare komisyonu üyesi olması ile ayrımcılık, ayrımcılıkla mücadele, temel haklar ve özgürlüklerin korunması, demokrasimizin daha da güçlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Başarılı geçen sempozyumdan dolayı kurum başkanı sayın Süleyman Arslan
ve ekibini kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
Türkiye,Edirne
09 Aralık 2018 Pazar 12:51