Kaynak: AA

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Eyüp Gözgeç, federasyon olağanüstü seçimli genel kurulunun yarın yapılacağını hatırlatarak, "İnsan haklarının en büyük kaynağı seçme ve seçilme hakkıdır." dedi.Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Asbaşkanı Eyüp Gözgeç, federasyonun olağanüstü genel kurul öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nı bırakmasıyla ilgili sürece değinen Gözgeç, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde başkan adayı olmak için 1 Aralık tarihinde federasyon başkanlığından istifa ettim. Sonrasında Cumhur İttifakı'nın oluşmasından dolayı benim başkan adayı olduğum ilçe MHP'ye bırakıldı, dolayısıyla adaylığım söz konusu olmadı. Federasyona tekrar dönmemizin tek yolu da olağanüstü genel kurul." diye konuştu.Boks camiasındaki herkesin aday olma hakkı bulunduğuna dikkati çeken Gözgeç, "İnsan haklarının en büyük kaynağı seçme ve seçilme hakkıdır. Camianın birliği açısından seçimler istenilen seviyede olmuyor. Federasyon seçimleriyle ilgili mahkemelerle, spora hiç yakışmayan ve asılsız iddialarla uğraştık. İnşallah bundan sonra federasyonların mahkemelere taşınması söz konusu olmaz diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Gözgeç, kendisinin aday olamayacağı yönünde söylentiler yayıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:"Ben de nedenini merak ediyordum. Belediye meclis üyesi olmamdan dolayı aday olamıyormuşum. Bu, kanunda, ana statüde yeri olmayan bir şey. Ana statümüz 'Federasyon başkanı yerel ve genel seçimlerde aday olması halinde 1 ay öncesinden görevinden istifa eder' diyor. Ben de aday olduğum için istifa ettim. Federasyon başkanı olmak için belediye meclis üyeliğinden istifa etmek diye bir şey kanunda yok. Buradan yola çıkarak insanlara aday olamayacağımı söylüyorlarmış. Hukukun üstünlüğü bizim için vazgeçilmez. İnsan haklarına ve hukuka son derece inanan bir insanım. Seçime iki adayla giriyoruz. Ben ve daha önce bizim yönetim kurulumuzda iki yıl görev alan bir arkadaşımız aday olacak. Umarım Türk boksu için en iyi netice çıkmış olur. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün taraf olması söz konusu değil. Sayın Bakan ve kendi bünyesindeki bürokratları, tarafsız davranıyor, seçimlere karışmıyor. Bakanlığımızın resmi görüşü tarafsız olmaktır, iyi olan kazansın durumundadır.""Bölünme ve parçalanma insanları başarıya götürmüyor"Eyüp Gözgeç, geçmişte kendisine muhalif bazı isimlerle çalışacağının hatırlatılması üzerine ise "Bölünme ve parçalanma insanları başarıya götürmüyor, tam tersine küçülüyorsunuz." dedi.Kendisine muhalif olan bazı kişileri davet ettiğini dile getiren Gözgeç, "İnsanların amacı çalışmak ve katkı sağlamaksa, neden bir araya gelmiyoruz diye düşünerek arkadaşları davet ettim. 'Bir elin nesi var iki elin sesi var' mantığıyla onlar da davetimizi kabul etti. Zaten seçimler dışında çok ayrı gayrımız yoktu. Bu arkadaşlarımızla beraber yola devam ediyoruz. Bu arkadaşlar gerçekten boksa katkı sağlayacak insanlar. Bundan sonra görev bölümünde ve yardımlaşmada daha iyi yerlere gideceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.AIBA toplantısında alınan kararlarEyüp Gözgeç, iki ay önce Moskova'da yapılan AIBA Yönetim Kurulu toplantısında üçüncü kez yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini hatırlattı.Üç gün önce yine Moskova'da EUBC seçimleri olduğunun altını çizen Gözgeç, "AIBA'ya seçilenler, otomatik olarak EUBC Yönetim Kurulu Üyesi oluyor. EUBC'de asbaşkanlık seçimi vardı. Bu da ülkemiz ve Türk boksu adına önemli bir görevdi. Hem asbaşkanlığa seçildim hem de Avrupa'daki en önemli komisyonlardan biri olan antrenör komisyonu başkanı oldum." şeklinde konuştu.AIBA Yönetim Kurulu toplantısını İstanbul'da yaptıklarını anımsatan Gözgeç, şunları kaydetti:"Toplantıya, yaklaşık 55 ülkeden 25 yönetim kurulu üyesi katıldı ve çok önemli kararlar aldık. Yabancı sporcuların bir ülke adına müsabaka yapması için aradan 3 yıl geçmesi gerekiyordu. Benim teklifimle bu süreyi 1 yıla indirdik. Bu önemli bir karar oldu. Bir diğer karar da profesyonel boks yapanların amatör boksa dönme yasağı vardı. Bunu da değiştirdik. Profesyonel bokstaki herkes amatör boksa dönebilir. Bu da 15 gün önce alınan bir karar."