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İnsan kaçakçılığı yaptığını söyleyen şüpheliye Edirne'de gözaltı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığını belirterek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan K., Edirne'nin Enez ilçesinde gözaltına alındı.

01.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:18İnsan kaçakçılığı yaptığını söyleyen şüpheliye Edirne'de gözaltı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığını belirterek, " 'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan K., 'nin ilçesinde gözaltına alındı.

?Çeşitli gazete ve televizyonlara yaptığı açıklamada, 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını ve bu yüzden 6 yıl cezaevinde yattığını söyleyen Özcan K., Edirne'nin Enez ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim. 20 yıldır bu işi yapıyorum" diyen Özcan K. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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Kaynak: DHA

1.03.2020 17:35:42